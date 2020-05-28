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Обновленный футуристический Xiaomi Mi Mix Alpha показали на "живом" фото

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Xiaomi Mi Mix Alpha – фото
Xiaomi Mi Mix Alpha / Рендер

Еще во время сентябрьской презентации футуристического смартфона Mi Mix Alpha представители Xiaomi отмечали, что гаджет не позиционируется как модель для массового рынка. Однако свежая утечка инсайдеров, намекает на планы компании по выпуску второго поколения оригинального аппарата.

Известный китайский сетевой информатор под псевдонимом Digital Station Chat опубликовал фотографию с демонстрацией обновленной версии Xiaomi Mi Mix Alpha, ссылаясь на сотрудника компании в роли источника, рассказывает IThome.

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Что известно о новом Xiaomi Mi Mix Alpha

Согласно утечке, новая ревизия концептуального смартфона построена на базе процессора Snapdragon 865, оснащена 512 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 4 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 40 Вт.


Фото Xiaomi Mi Mix Alpha

Чуть позже гаджет в социальной сети засветила и Агата Тан, которая занимает пост маркетолога в Xiaomi Global. Она продемонстрировала работу функции динамических обоев на устройстве. Впрочем, в этом случае речь вероятно шла об оригинальной модели с процессором Snapdragon 855 Plus.

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Цена и дата выхода

О дате выхода и предполагаемой стоимости новой ревизии устройства, информации пока нет. Напомним, что оригинальный Mi Mix Alpha был оценен Xiaomi в 2 830 долларов (76 120 гривен).

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Смартфоны
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