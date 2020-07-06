Google Chrome известен не только быстрой работой и большим количеством полезных расширений, но и своей "прожорливостью" в отношении к ресурсам ПК. Для владельцев десктопов это не столь критично, но пользователи ноутбуков при работе с приложением временами сталкиваются с ускоренным разрядом батареи при просмотре веб-страниц. Теперь все изменится.

В браузере Google Chrome появится новая функция, позволяющая сдержать аппетиты популярного приложения. Энтузиасты портала The Windows Club обнаружили в тестовой сборке Google Chrome новую функцию, что сокращает энергопотребление компьютера за счет отключения JavaScript (например, отслеживание скроллинга) для фоновых вкладок.

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Что изменится

По данным источника, время работы тестового лэптопа с 36 вкладками увеличилось на 2 часа в сравнении с использованием актуальной стабильной версии браузера. При непрерывном воспроизведении YouTube-роликов автономность устройства в тех же условиях оказалась на 36 минут больше, чем без использования новой функции.

Обновление также будет доступно для мобильной версии браузера

Авторы эксперимента предполагают, что нововведение появится в составе релизной сборки Chrome 86 как в десктопной, так и в мобильной версиях приложения.

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Что это даст

Ожидается, что внедрение полезной функции позволит Google значительно сократить разрыв в энергопотреблении между Chrome и решениями Apple и Microsoft, которые сейчас опережают конкурента по этому показателю.