Обновленный электрокар Audi E-Tron Sportback получил "умные" фары

На авто-шоу в Лос-Анджелесе компания Audi представила обновленную модель своего электрокара E-Tron Sportback. В дополнение к дизайнерским изменениям кузова, новинка получила "умные" фары.

Фишкой передних фар электрокара стала цифровая LED-матрица, которая включает более миллиона микрозеркал, сообщает Engadget.

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Особенности "умных" фар

Кроме возможности использовать дальний свет, который не ослепляет водителей на встречной полосе, она получила функцию, которую компания называет "ковер света". В этом режиме фары создают полосу света на пути электрокара ровно по ширине разметки, а дополнительные "иконки" показывают ширину автомобиля для удобства водителя.



Как работает "ковер света"

Во время перестройки на другую полосу меняется и направление "взгляда" фар, при этом автомобиль сам распознает изменение направления движения независимо от включения сигнала поворота. Специальные сенсоры также позволяют распознать и подсветить посторонние объекты: например, пешехода, стоящего на обочине.

Однако, отметим, функция не будет работать на бездорожье или сельских дорогах – для ее активации на трассах используется геолокация.



Некоторые авто могут не получить революционную функцию

Почему некоторые авто не получат функцию "ковер света"

При покупке такого автомобиля придется учитывать особенности местного законодательства и правила дорожного движения, которые могут предусматривать только дальний и ближний свет фар. Не исключено, что на некоторые рынки новинка будет поставляться без LED-матриц, или с программным "замком", запрещающим ее использование.

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