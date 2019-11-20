Обновленный электрокар Audi E-Tron Sportback получил "умные" фары

26 Читати новину українською
Обновленный электрокар Audi E-Tron Sportback / Фото из свободных источников

На авто-шоу в Лос-Анджелесе компания Audi представила обновленную модель своего электрокара E-Tron Sportback. В дополнение к дизайнерским изменениям кузова, новинка получила "умные" фары.

Фишкой передних фар электрокара стала цифровая LED-матрица, которая включает более миллиона микрозеркал, сообщает Engadget.

К теме: Tesla готовится к презентации электрического пикапа: что об этом известно

Особенности "умных" фар

Кроме возможности использовать дальний свет, который не ослепляет водителей на встречной полосе, она получила функцию, которую компания называет "ковер света". В этом режиме фары создают полосу света на пути электрокара ровно по ширине разметки, а дополнительные "иконки" показывают ширину автомобиля для удобства водителя.


Как работает "ковер света"

Во время перестройки на другую полосу меняется и направление "взгляда" фар, при этом автомобиль сам распознает изменение направления движения независимо от включения сигнала поворота. Специальные сенсоры также позволяют распознать и подсветить посторонние объекты: например, пешехода, стоящего на обочине.

Однако, отметим, функция не будет работать на бездорожье или сельских дорогах – для ее активации на трассах используется геолокация.


Некоторые авто могут не получить революционную функцию

Почему некоторые авто не получат функцию "ковер света"

При покупке такого автомобиля придется учитывать особенности местного законодательства и правила дорожного движения, которые могут предусматривать только дальний и ближний свет фар. Не исключено, что на некоторые рынки новинка будет поставляться без LED-матриц, или с программным "замком", запрещающим ее использование.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 2 серии
сегодня
1698
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Авто Техно Audi Электромобили Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
сегодня 21:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 922
Самый богатый человек мира Билл Гейтс: секреты успеха основателя Microsoft
сегодня 15:02 Самый богатый человек мира Билл Гейтс: секреты успеха основателя Microsoft
Марія Бондар 2125
Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
19 ноября 10:02 Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
Ірина Полицька 4753
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
19 ноября 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 42533
Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка и цена в Украине
18 ноября 09:08 Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка и цена в Украине
Ірина Полицька 457
Новости
Больше новостей
Залиште відгук