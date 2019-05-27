Обновленный MacBook Pro и iPhone SE 2: новые детали о будущих продуктах Apple

Сразу от нескольких источников в Сети появились подробности о новых продуктах компании Apple. По словам инсайдеров, "яблочная" корпорация готовит масштабный редизайн ноутбуков MacBook Pro, кроме того, источники поделились информацией о следующих поколениях iPhone.

Новый дизайн ноутбуков MacBook Pro. Как сообщает, с момента выхода MacBook Pro с Touch Bar, который представили в 2016 году, ноутбуки Apple обновлялись по большей степени внутри.

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В 2019, как сообщается, компания наконец представит публике новый дизайн. По словам источников, диагональ дисплея будет увеличена до 16 дюймов, но размеры устройства сильно не изменятся. Это будет обусловлено минимальными рамками вокруг экрана. Важным нововведением станет полный отказ от IPS-матриц в пользу OLED-панелей.



MacBook Pro получит новый дизайн

Особенности iPhone 2019 года выпуска. По словам аналитика Barclays Блейна Кертиса, в этом году Apple окончательно откажется от технологии 3D Touch, представленной вместе с iPhone 6S. Она позволяет экрану реагировать на силу нажатия, предоставляя дополнительные возможности в управлении устройством.

Однако в прошлогоднем iPhone Xr такой функции уже не было. К слову, наследник iPhone Xr, как сообщается, получит 4 ГБ оперативной памяти вместо нынешних 3 ГБ.



В MacBook Pro 2019 производитель увеличит диагональ дисплея

Особенности iPhone 2020 года выпуска. Также появилась информация, что в начале 2020 году Apple планирует выпустить наследника iPhone SE. Это будет относительно недорогая модель с техническими характеристиками iPhone 8. В моделях основной линейки 2020 года ожидается появление поддержки 5G, дополнительная 3D-камера сзади, OLED-дисплеи во всех моделях и возврат Touch ID.

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С выпуском iPhone X производитель отказался от сканирования отпечатка пальца в пользу технологии распознавания лиц, но в 2020 году, как уверяют аналитики, произойдет возврат.



Вероятный дизайн iPhone (2019)

В следующем году Apple оснастит свои смартфоны полноэкранным сканером отпечатков пальцев, что позволяет разблокировать устройство касанием в любом месте.

Достоверность информации. Отметим, что вся представленная информация основана лишь на предположениях и слухах, поэтому к ней стоит относиться с долей скептицизма.

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