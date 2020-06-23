macOS Big Sur и iOS 14: в сети появились официальные обои
На презентации WWDC 2020 Apple представила новые версии десктопной macOS и мобильной iOS. Обе операционки получили не только модифицированный интерфейс и ряд уникальных функций, но и более традиционные изменения – набор новых фирменных обоев. Все они стараниями бета-тестировщиков уже были слиты в интернет и появились в свободном доступе.
Презентация WWDC 2020 проходила 22 июня, сообщает 24 канал. Там Apple показала новые операционки, рассказала о процессоре собственного производства.
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Коротко об изменениях в операционках
Представители Apple отметили, что ключевой особенностью обновленных операционных систем стал "легкий" интерфейс, основанный на минимализме в оформлении пунктов меню и других визуальных элементов. Кроме того, изменения коснулись системы виджетов, которые теперь можно перемещать в любую точку экрана.
Обои для macOS Big Sur
Обои для iOS 14
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По традиции компания "выпустила" набор эксклюзивных фоновых изображений для рабочего стола на обоих обновленных платформах. Скачать фирменные обои для iOS 14 и macOS Big Sur в оригинале можно по приведенным ссылкам.