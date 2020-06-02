С каждым годом Google модифицирует операционную систему Android, улучшая ее стабильность и безопасность, но иногда причиной программной поломки гаджета может стать нечто совсем неожиданное. Недавно в сети появились сообщения о довольно экзотической проблеме. Как оказалось, "свалить" смартфон могут даже простые обои для домашнего экрана.

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал в своем твиттере обычное, на первый взгляд, изображение, и предостерег пользователей Android-устройств от его установки в качестве обоев для смартфона. Он заявил, что картинка способна привести к серьезному программному сбою в работе устройства, а наибольшему риску подвергаются владельцы аппаратов Samsung.

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Позже в сети появился и видеоролик с демонстрацией "работы" бага на примере Google Pixel 2. После установки фонового изображения гаджет зациклился на постоянном включении и выключении экрана, при этом перезагрузка смартфона ситуацию не изменила.

Видео демонстрирует баг Android с обоями

Почему так происходит

По данным специалистов портала 9to5Google, проблема оказалась связана вовсе не с вирусом. По умолчанию операционная система Android настроена на выведение цветовой гаммы sRGB, тогда как опубликованная картинка "сделана" в RGB. Соответственно, "сломать" смартфон могут также другие похожие обои. Проблема актуальна для пользователей Android 10 – более новая Android 11 автоматически преобразует неподдерживаемое цветовое пространство.

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Как решить проблему

В роли решения проблемы пользователям предлагается отредактировать "опасную" картинку, после чего она становится безвредной. Тем, кто все же столкнулся с описанной проблемой, рекомендуется сбросить устройство к заводским настройкам или удалить файл, загрузившись в безопасном режиме.