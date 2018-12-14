Обойти конкурентов во всех направлениях: Apple планирует разработать модем для iPhone

Компания Apple работает над разработкой собственного модуля сотовой связи, поэтому все идет к тому, что в будущем технологический гигант окончательно откажется от модемов сторонних производителей и мы увидим iPhone, построенный целиком и полностью на фирменных чипах Apple.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на новые вакансии специалистов по сетевым технологиям, которые были обнаружены на официальном сайте Apple.

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Так, компания ищет инженеров и специалистов, владеющих знаниями в области миллиметровых радиоволн. Такая информация может говорить о том, что новые беспроводные модемы сначала будут иметь поддержку 5G.

Правда, из-за сложности в проектировании, разработка может занять довольно длительное время. Скорее всего, первый iPhone с модемом собственного производства появится на рынке не раньше 2021-2022 года.

По мнению экспертов, решение разработать собственный модуль связи позволит Apple уйти от прямой зависимости от других компаний. К слову, через долгие судебные разбирательства, "яблочные" полностью отказались от быстрых модемов Qualcomm, перейдя на более медленные разработки Intel.

Известно, что Apple продолжит сотрудничать с Intel до конца 2020 года. Именно тогда, по информации инсайдеров, на свет появится первый iPhone с поддержкой сетей пятого поколения.

Конечно, переход на фирменные мобильные модули в долгосрочной перспективе оправдает себя. Это, в частности, позволит американской корпорации контролировать каждый этап при разработке и обеспечить лучший пользовательский опыт.

Добавим, в 2017 году Apple перестала сотрудничать с поставщиком видеоускорителей PowerVR, разработав собственную графику Apple GPU, что, несомненно, принесло свои плоды.

Напомним, в середине ноября Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24 по созданию фильмов.

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