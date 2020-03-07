Обычная ржавчина поможет спасти экологию Японии

Ржавчина – не такая уж и бесполезная и негативная вещь. Например, она способна защищать космические корабли от радиации. Но это далеко не все: японские исследователи нашли ей новое применение. Благодаря ржавчине природа Япония будет более чистой, а переход страны на "зеленую" энергию – ближе с каждым днем.

Япония планирует в будущем перейти на чистую энергию – идеальным кандидатом на роль "зеленого" топлива считается водород. Процесс его получения давно отработан – для этого используются различные катализаторы. Но по словам ученых, привлекая в реакции ржавчину, им удалось повысить выход водорода с помощью света из органических отходов в 25 раз, сообщает New Atlas.

Интересно: Ветер стал самым востребованным источником чистой энергии в США

Проблема производства водорода

Сейчас массовому производству водорода мешает низкая окупаемость, поскольку при электролизе расходуется большое количество воды и энергии. Кроме того, в виде побочной реакции выделяется много углерода, что ставит экологичность процесса под вопрос. В 1970-х был изобретен "чистый" фотокаталитический процесс, однако в роли реагента он требует дорогого диоксида титана.

Особенности нового метода

В новом эксперименте были привлечены свет от ртутно-ксеноновой лампы, водно-метанольный раствор и форма ржавчины α-FeOOH, как катализатор. Именно такой состав позволил увеличить выход готового водорода в 25 раз. Исследователи отметили, что окись металла также помогает предотвратить повторное соединению газообразного водорода с кислородом в контейнере, позволяя избежать потенциально взрывоопасной ситуации. Стабильная работа технологии была подтверждена во время четырехсот часов производства.



Иллюстрация нового метода производства водорода

Хотя новая методика по-прежнему требует использования воды, она гораздо эффективнее и дешевле, чем традиционные методы. Сроки начала промышленного производства водорода по оригинальной технологии не сообщаются.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно