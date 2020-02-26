Обыски в Украинском киберальянсе: в организации рассказали, что искали правоохранители

25 февраля правоохранители устроили обыски у общественных активистов и соучредителей организации "Украинский Киберальянс". Обыски якобы устроили из-за взлома табло Одесского аэропорта. Но активисты обвинения отрицают и считают, что причина обысков другая.

Как рассказал член Киберальянса Андрей Баранович, к которому тоже проходили, тема аэропорта правоохранителей не слишком сильно интересовала.

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"Ко мне домой пришли работники КОРДа и киберполиции и представители СБУ. Их целью было добраться до компьютеров, с которыми мы работаем. Их особенно интересовала наша переписка. Мы отказались открывать им переписку, поэтому часть техники была изъята", – рассказал Баранович.

Александр Галущенко ( у него тоже были обыски) добавил, что это происходило еще и с нарушением законодательства. По его словам, изъятие информационных носителей сейчас запрещено. Правоохранители должны делать только посекторные копии жесткого диска.

"Во время обыска правоохранители начали делать посекторную копию с ноутбуков. Всю остальную технику – изъяли. Это очень странно и больше напоминает элемент запугивания", – говорит Галущенко.

В чем обвиняют активистов

Поводом для обыска стал скандал по поводу взлома табло в Одесском аэропорту. Как известно, в октябре 2019 года на этом табло разместили фото активистки Греты Тунберг с подписью "F*ck you, Greta" (активистка выступает против полетов и призывает выбирать более экологичные виды транспорта).

Члены Украинского киберальянса эти обвинения отрицают. Более того, перед этим инцидентом они обнаружили некоторые уязвимости в работе аэропорта, о которых сообщили соответствующим органам (СБУ, Киберполиции и администации аэропорта).

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