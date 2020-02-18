Xiaomi Mi Note 10 против Samsung Galaxy S20: чья камера лучше
В 2019 году Xiaomi выпустила первый в мире смартфон Mi Note 10, что получил 108-мегапиксельный модуль камеры. В этом году такой же датчик получил и новый флагман от Samsung – Galaxy S20 Ultra.
Популярный инсайдер под ником Ice universe, опубликовал три снимка, сделанных на Samsung Galaxy S20 (на 64-мегапиксельный модуль), Galaxy S20 Ultra (108-мегапиксельный модуль) и Xiaomi Mi Note 10 (108 Мп модуль).
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Чья камера лучше
Можно обратить внимание на качество 64-мегапиксельной камеры у Samsung Galaxy S20 и S20+. Этот модуль может делать настолько же качественные фото, как и 108-мегапиксельная камера Galaxy S20 Ultra.
Что касается камеры Xiaomi Mi Note 10, то в качестве она существенно проигрывает новым флагманам от Samsung. Разница между камерами Galaxy S20 и Mi Note 10 ощутима, если сильно увеличить снимки.
Подчеркнем, речь идет о прошлогодней модели Mi Note 10. Недавно Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон – Mi 10 Pro, который тоже получил главный модуль на 108 Мп. Вероятно, качество этой камеры будет значительно выше.
Характеристики камер
Камера Galaxy S20
- Основной 64-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f / 2.0 с телеобъективом со стабилизацией и трехкратным оптическим и тридцатикратным цифровым зумом.
- Вспомогательный датчик на 12 Мп (f / 1.8), оснащенный широкоугольной оптикой.
- 12 Мп сверхширокоугольный модуль, позволяющий захватить в кадр максимум объектов.
Камера Galaxy S20 Ultra
- Широкоугольный модуль на 108 Мп с возможностью перехода в 12-мегапиксельный режим
- Ультраширокоугольный на 12 Мп.
- Телеобъектив на 48 Мп с поддержкой 12-мегапиксельного режима.
- Камера оснащена объективом-перископом с 10-кратным гибридным оптическим зумом.
- Датчик глубины для более точного размытия фона в портретном режиме.
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Камера Xiaomi Mi Note 10
- Основной модуль на 108 мегапикселей
- 5-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив,
- 12-мегапиксельный 2-кратный телеобъектив,
- 20-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив,
- 2-мегапиксельный макрообъектив.
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