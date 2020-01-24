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Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне

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Lenovo YOGA S940: обзор, фото, характеристики, цена / Техно 24

В своем ассортименте компания Lenovo имеет различные линейки ноутбуков на любой вкус пользователей. В частности, линейка YOGA примечательна своими характеристиками и невероятным дизайном. Именно о таком премиальном ультрабуке и пойдет речь далее.

В редакцию Техно 24 попал действительно уникальный продукт компании Lenovo – ультрабук YOGA S940. Мы решили рассказать вам о всех преимуществах этого устройства.

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Начнем, наверное, с дизайна. Новинка выполнена из алюминия и имеет матовый серый цвет. Отметим, такой материал, по нашему мнению, довольно практичен, ведь на нем не остаются отпечатки и царапины будут менее заметными.

Вес устройства – 1,2 килограмма, а толщина всего 12,2 миллиметра. Он очень легкий и его удобно носить с собой. Если вы любите работать за пределами офиса, или же хотите выбрать ноутбук, который всегда может быть под рукой, тогда YOGA S940 незаменимый помощник.

Lenovo Yoga S940
Разъемы и толщина ноутбука

Одна из главных особенностей YOGA S940 – загнутый по краям дисплей. К слову, это первый в мире ноутбук, в котором применили подобную технологию. Благодаря такому решению, кажется, что у устройства абсолютно нет рамок, хотя они и без того очень незначительные.

Диагональ дисплея YOGA S940 составляет 14 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080). Он выполнен по технологии IPS, имеет глянцевое покрытие.

Lenovo Yoga S940
Ноутбук имеет загнутые края дисплея

Если говорить об общем впечатлении от использования дисплея, то оно очень приятное. Цвета остаются яркими и насыщенными и не слишком раздражают глаз.

YOGA S940 получил 4-ядерный процессор Intel Core i5-8265U (1,6 – 3,9 Ггц), 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Среди доступных разъемов:

  • 1 порт USB 3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps)
  • 2 порта USB 3.1 Type C (Thunderbolt 3 up to 40Gbps)
  • 3,5-миллиметровый аудиоразъем под наушники.

Поэтому, если вы активно используете флеш-накопители или отдаете предпочтение проводному подключению к интернету или часто подключаете проектор, то придется обзавестись специальным переходником.

Lenovo Yoga S940
Разъемы девайса

Еще одна интересная особенность YOGA S940 – стереодинамики. Звучат они действительно хорошо: приятно слушать музыку или просматривать видео и фильмы.

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Аккумулятор здесь имеет емкость 52 Вт⋅ч, что обеспечивает до 15 часов работы ноутбука. При умеренном использовании и нагрузке он может обеспечить даже большее время автономной работы. При высоких нагрузках ноутбук разряжается быстрее, однако эта разница во времени работы не критична. К тому же, во время высокопроизводительных задач устройство нагревается.

Кроме производительного железа YOGA S940 получил несколько очень полезных функций. Компания Lenovo неоднократно подчеркивала, что особенно уважает безопасность пользователей и всевозможными способами пытается обеспечить ее. В своих нооутбуках вендор уже давно использует сканер отпечатков пальцев, а этот устройство получило еще и функцию сканирования лица.

Lenovo Yoga S940
Ноутбук поддерживает технологию распознавания лиц

Ноутбук Lenovo Yoga S940 использует искусственный интеллект для прогнозирования ваших потребностей. Это означает, что пользователь сможет перенести содержимое с экрана ноутбука на подключенные мониторы одним взглядом благодаря программному обеспечению Glance, которое способно отслеживать движение глаз. Когда владелец отходит от Yoga S940, дисплей автоматически гаснет, защищая как конфиденциальность, так и работу.

Еще одна полезная функция – размытие заднего фона во время видеозвонков благодаря технологии BackBlur. Отныне любой беспорядок в вашей комнате останется только вашим.

Учитывая премиальные характеристики, функции и дизайн новинка получила не слишком бюджетный ценник. На официальном сайте Lenovo ультрабук Yoga S940 можно купить за 45 999 гривен.

Lenovo Yoga S940
Корпус ноутбука имеет изысканный дизайн

Yoga S940 представляет своеобразную альтернативу популярным MacBook Air, но на Windows 10. Уникальный дизайн дисплея и стереодинамики позволяют полностью погрузиться в картинку на экране. Бесшумный процессор, никогда не будет мешать вам своим гулом. Ноутбуком приятно пользоваться в любом месте, а не только дома. К тому же, его всегда удобно носить с собой, ведь он тонкий и легкий.

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Словом, у нас Yoga S940 оставил лишь приятные впечатления после пользования.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Публикации Обзоры Lenovo ноутбук Новости Техно Техно Гаджеты
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