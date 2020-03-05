Легендарной PlayStation 2 исполнилось 20 лет: рекорды культовой консоли от Sony

Для геймеров со стажем 4 марта – большое праздник. Именно в этот день 20 лет назад Sony выпустила вторую консоль в линейке PlayStation. Игровая система по-прежнему удерживает несколько рекордов индустрии, в том числе по количеству продаж.

Целых 20 лет назад, 4 марта 2000 года, консоль PlayStation 2 стала доступной для покупки в Японии и уже к декабрю добралась и до Европы. Тогда цена приставки без скидки составляла 300 долларов, что было немалой суммой, впрочем, консоль того стоила.

Интересно: Эксцентричный миллионер готов выложить за Nintendo Play Station почти 400 тысяч долларов

В том далеком двухтысячном Sony PlayStation 2 была лучшим подарком на Рождество или Новый год. Если вы получили ее тогда в подарок, знайте – вы были одними из самых счастливых детей в мире.

Рекорды PlayStation 2

Через четыре года Sony выпустила Slim-версию, но не стала разрабатывать Pro – вместо нее компания представила PS3 в 2006-м. Несмотря на релиз следующей игровой системы, PS2 оставалась в продаже до начала 2013-о. Она продержалась на рынке 13 лет и разделила пятое место с SNES в рейтинге "долгожителей".

По данным на март 2013 года, PlayStation 2 разошлась тиражом в более чем 160 миллионов единиц. Это лучший результат среди всех консолей – ближайшее к системе Sony по этому показателю подобралась Nintendo DS с 154 миллионами проданных копий.

В первую очередь благодаря PlayStation 2 игровые приставки Sony получили награду от "Книги рекордов Гиннеса" как самый продаваемый бренд домашних игровых консолей в истории.

Согласно данным с 3 декабря 1994 года по 7 ноября 2019 года, суммарные продажи всех четырех поколений домашних геймконсолей – PlayStation, PS2, PS3 и PS4 – превысили отметку в 450 миллионов штук.

PlayStation 5

Осенью 2019 года Sony официально анонсировала приставку PlayStation 5. Сейчас компания по-прежнему не представила дизайн консоли и нового геймпада DualShock. Подробности по игровой системы следующего поколения пока рассказывают только инсайдеры – по слухам, она окажется слабее своего главного конкурента – Xbox Series X.

Хотя окончательная цена пока неизвестна, следует ожидать, что будет стоить новая консоль в районе 500 долларов. Ниже цена вряд ли будет, поскольку тогда она станет не рентабельной, а высокая цена может негативно повлиять на конкуренцию.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно