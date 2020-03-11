Обзор Redmi Note 9 Pro опубликовали до официального анонса: видео

Незадолго до официальной премьеры смартфона Redmi Note 9 Pro в сети уже появилось первое видео с обзором новинки. Источником утечки стал вьетнамский YouTube-блогер, который не только рассказал о технических характеристиках смартфона, но и раскрыл его цену.

Характеристики

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Кроме внешнего дизайна, сетевой источник продемонстрировал и "внутренний" мир смартфона, который находится под поверхностью задней крышки, включая модуль основной камеры с четырьмя датчиками. Сканер отпечатков пальцев разместится в кнопке питания на боковой грани корпуса.

Согласно данным ритейлера, Redmi Note 9 Pro получит 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей), процессор Snapdragon 720G, камеру с разрешением сенсоров 64 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 4500 мАч, а также встроенный накопитель на 128 ГБ.

Обзор Redmi Note 9 Pro – смотрите видео

Цена и дата презентации

Засветился в видеоролике и скриншот страницы, посвященной Redmi Note 9 с 6 ГБ оперативной памяти, на сайте одного из вьетнамских интернет-магазинов. Заявленная цена модели – 193 доллара (ориентировочно 5 тысяч по курсу состоянию на 11 марта 2020 года), при этом, судя по техническим характеристикам, речь идет все же о Pro-версии гаджета.



Цена Redmi Note 9 Pro

Презентация Redmi Note 9 Pro и базового Redmi Note 9 состоится 12 марта.



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