Обзор смартфона OPPO A5 2020: мощная камера и рекордная автономность

В сентябре 2019 года компания OPPO представила свой новый смартфон – A5 2020. Новинка получила основную камеру с четырьмя модулями, рекордную автономность на рынке и очень привлекательный ценник.

Журналисты Техно 24 получили возможность потестировать OPPO A5 2020. Рассказываем вам, чем интересно этот устройство.

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Камеры

Прежде всего, нас заинтересовало качество съемки смартфона. OPPO A5 2020 получил четыре модуля основной камеры:

Модуль на 12 Мп (f/1.8);

Широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.3);

Черно-белый модуль на 2Мп (f/2.4);

Портретный модуль для создания эффекта боке на 2 Мп (f/2.4).

В общем камера выдает неплохие снимки. Широкоугольный модуль позволяет захватить больший кадр, чтобы сделать финальную картинку более полной. Кроме того, хотелось бы отметить цветопередачу – изображения получаются насыщенными, а цвета – максимально близкими к оригинальным. Правда, в солнечную погоду при съемке в портретном режиме на снимках появляется желтоватый оттенок.



Съемка в портретном режиме

Съемка в обычном/ультраширокоугольном режиме

Также в OPPO A5 2020 хорошо поработали над стабилизацией видео. Даже если у вас немного дрожат руки, в конечном итоге вы получите качественное видео.

Что касается фронтальной камеры, то она представлена модулем на 8 Мп. Снимки на нее получаются четкими и качественными. Кроме того, фронтальная камера имеет режим портретной съемки, который также выдает отличный результат.

Съемка на фронтальную камеру

Дизайн

Перейдем к дизайну. OPPO A5 2020 получил 6,5-дюймовый TFT-LCD дисплей. В верхней части дисплея расположился каплевидный вырез под фронтальную камеру. Рамки вокруг дисплея тонкие, широким сделали только "подбородок" смартфона.



OPPO A5 2020 получил большой дисплей

Кроме того, экран поддерживает технологию динамической настройки контрастности SunLight, которая позволяет ему не бледнеть даже при ярком солнечном свете. В свою очередь фильтр синего цвета уменьшает усталость глаз и защищает зрение. В целом дисплей оставляет приятные впечатления.

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На задней панели смартфона расположилась квадрокамера, вспышка и сканер отпечатков пальцев. В нашу редакцию попал смартфон в белом цвете, который переливается. В таком исполнении OPPO A5 2020 выглядит очень стильно.



OPPO A5 2020 имеет стильный и интересный дизайн

На нижнем торце кроме привычного уже разъема Type-C, разместили 3,5-миллиметровый аудиоразъем под наушники. Такое решение сильно понравится любителям качественного звука, ведь все чаще производители смартфонов отказываются от классических "Джеков". Еще одной интересной особенностью смартфона можно назвать наличие стереодинамиков.

Основные характеристики



OPPO A5 2020 удобно лежит в руке

OPPO A5 2020 получил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, который в паре с 3 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу устройства. Встроенное хранилище в девайсе представлено накопителем на 64 ГБ с возможностью расширения с помощью microSD-карт до 256 ГБ. Также смартфон поддерживает режим Game Boost 2.0, в котором благодаря технологиям Frame Boost и Touch Boost время отклика в играх сокращается до минимума.



OPPO A5 2020

Еще одно преимущество смартфона – его мощная батарея на 5000 мАч. Она обеспечивает устройство энергией до 2 дней даже в режиме интенсивного пользования. Если на OPPO A5 2020 просматривать видео и скролить соцсети, никаких проблем с автономностью не возникнет. При запуске игр батарея разряжаются чуть быстрее, но не слишком критично.

Также устройство поддерживает реверсивную зарядку: то есть вы можете подключить к нему другое устройство, чтобы его подзарядить. Однако для активации этой функции вам понадобится OTG-кабель.



Реверсивная зарядка в OPPO A5 2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Тип: TFT-LCD

Диагональ: 6,5 дюйма

Разрешение: 1600х720 пикселей

Тип: TFT-LCD Диагональ: 6,5 дюйма Разрешение: 1600х720 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 Видеопроцессор Adreno 610

Adreno 610 Память Оперативная: 3 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 3 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камеры Основная: 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 5 000 мАг

5 000 мАг Операционная системаAndroid 9.0 (ColorOS 6.0.1)

Цена

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При всех этих характеристиках OPPO A5 2020 получил вполне оправданный ценник. В украинских магазинах его можно приобрести по цене от 5 499 гривен.

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