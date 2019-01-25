Очень бюджетный Xiaomi Redmi Go засветился на сайте ритейлера до анонса

Недавно в сети появилась информация, что компания Xiaomi работает над новым бюджетным смартфоном Redmi Go. А уже 24 января новинка появилась на сайте ритейлера на Филиппинах еще до официального анонса.

Сейчас информация на сайте уже недоступна, но она сохранилась на скриншотах.

В частности, на сайте была обнародована модель Redmi Go с гигабайтом оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ.

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Согласно обнародованной информации, Redmi Go будет оснащен 5-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1280х720 пикселей (16:9). Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 425.

Xiaomi Redmi Go официально не представили

Основная камера имеет только один модуль с разрешением 8 Мп, а фронтальная – 5 Мп. Емкость батареи составляет 3000 мач.

Аппарат будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition, которая разработана специально для бюджетных смартфонов).

Цена бюджетника

Здесь возникает путаница. На сайте ритейлера была указана цена 99 999 филиппинских песо (это 1900 долларов или 52 519 гривен). Однако, несмотря на очень бюджетные характеристики смартфона такая цена выглядит более чем фантастически. Ранее была информация, что на рынке Индии этот смартфон будет стоить 5 тысяч рупий, это около 70 долларов или 2 тысячи гривен.

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