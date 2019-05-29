Очень сильно хотел на работу: как австралийский подросток "взломал" компанию Apple

Юноша из Австралии избрал довольно необычный способ устроиться на работу в Apple. Он смог сломать компанию и признал себя виновным в надежде, что это поможет ему получить работу. Он слышал, что ранее такой подход помог получить желаемую работу в технологическом гиганте одному европейцу.

Однако правоохранительные органы не разделили энтузиазма подростка, однако серьезно его не наказали. Попытки взлома были неоднократными. Парень довольно долго испытывал Apple на прочность в течение двух лет.

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Не первый инцидент

Подросток из Аделаиды вместе с товарищем впервые взломали мейнфрейм технического гиганта, когда ему было 13 лет. Юноша создал поддельные учетные данные, чтобы проникнуть в сервер Apple и загрузил внутренние документы и данные.

Но все же юного хакера не осудили. Его адвокат заявил суду, что подросток надеялся таким образом получить работу, и в связи с его возрастом он не знал, насколько серьезными были его действия.

Однако ему придется заплатить штраф в сумме 500 австралийских долларов, а это около 346 долларов. Также он получил условный срок на 9 месяцев. Судья посоветовал подростку направить свои знания и умения в другое русло.

По мнению суда, Apple не пострадала ни в финансовом, ни в интеллектуальном плане от этого взлома, а данные клиентов не были скомпрометированы. Компания сначала сообщила о взломе в ФБР, а уже потом правоохранительные органы привлекли федеральную полицию Австралии, после чего и произошел арест двух подростков.

Что с другом юного хакера

Что касается второго участника дела, то на момент правонарушения ему уже было 16 лет. Во время проведения обыска по месту его жительства полиция обнаружила на компьютере папку под названием "hacky hack hack", в которой хранилось 90 ГБ данных.

Кроме того, он также хвастался своим достижением в WhatsApp. Суд над ним проходил в 2018-м году. Его также освободили от тюремного заключения, а в качестве наказания ему назначили условный срок в 8 месяцев.

Компания Apple не прокомментировала случай, ограничившись лишь коротким заявлением о том, что ее персонал "бдительно защищает" сети компании и "сдерживает" взломы, прежде чем сообщать о них в полицию. Apple также добавила, что в результате взлома никакие персональные данные не были обнародованы.

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