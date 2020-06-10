Глава российского космического ведомства почему-то решил, что американцы должны были проявить больше уважения к России после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Все из-за того, что российские "Союзы" почти 9 лет были единственным транспортом для американских астронавтов.

Такую позицию Рогозин раскрыл в своей колонке российской версии Forbes. Он пожаловался, что после запуска американского корабля в сторону Роскосмоса посыпались "насмешки и шутки".

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Когда нашим партнерам удалось осуществить успешное испытание своего корабля, ничего кроме шуток и насмешек в свою сторону мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских российских разработчиков и инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль,

– написал глава Роскосмоса.

Такая позиция руководителя российского космического ведомства остается непонятной, ведь именно он в свое время угрожал американским коллегам отказом в запусках. Это было в 2014 году, когда Рогозин еще находился в статусе вице-премьера. Тогда он написал в своем твиттере, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС и им придется воспользоваться батутом.

Тогда дерзкое заявление Рогозина прокомментировал Илон Маск, отметил, что батут не понадобится, ведь SpaceX разрабатывает для NASA пилотируемый космический корабль.

Уже после успешного старта Crew Dragon, который состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени, Маск упомянул о заявлении Рогозина и ответил ему, что "батут работает".

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После этого глава Роскосмоса даже поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском Crew Dragon, но, очевидно, обида росла и он решил в очередной раз нажаловаться на "плохих американцев". Впрочем, такая неадекватная реакция для Рогозина не является чем-то новым и все к ней уже привыкли. Никто, наверное, и не ожидал здравого смысла и нормального поведения от опального главы Роскосмоса.