Очередная новинка от Xiaomi-автомат продажи смартфонов

Китайская компания Xiaomi начала реализацию новой схемы продаж мобильных продуктов – через специализированные торговые автоматы.

Первые аппараты Mi Express Kiosk появились в Индии. Через них предлагаются смартфоны, фаблет, а также различные аксессуары, в том числе чехлы и гарнитуры. Кроме того, для продажи в автомате доступны фитнес-трекеры, портативные аккумуляторы и зарядные устройства.

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Нужно отметить, что через автоматы предлагаются продукты и под дочерними брендами Xiaomi – это мобильные устройства Redmi и POCO. Оплата может осуществляться с помощью банковской карты и наличными.



Если этот проект будет удачным, таких автоматов увеличится

Автоматы с большим сенсорным дисплеем, который позволяет просматривать технические характеристики доступных устройств и выбирать. Торговые аппараты будут устанавливаться в людных местах – например, в больших магазинах. Если проект окажется успешным, автоматы Xiaomi могут появиться во многих городах по всему миру.

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