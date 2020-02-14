Очередное обновление Windows 10 ломает компьютеры

Обновление для Windows 10 уже не раз вызывали у пользователей разные проблемы с операционкой. Очередной патч не стал исключением: некоторые устройства начали "зависать", а у некоторых пользователей исчезли иконки с рабочего стола и в меню "Пуск".

В чем проблема

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Вскоре после выпуска обновления KB4532693 у некоторых пользователей "полетел" системный профиль: все ярлыки приложений на рабочем столе и в меню "Пуск" исчезли, как если бы ОС была только что переинсталеванна, сообщает MS Power User.

Частично восстановить работоспособность системы энтузиастам удалось только с помощью удаление временного профиля пользователя, автоматически созданного после установки патча.

От владельцев ноутбуков HP также начали поступать жалобы о зависании устройств после установки апдейта KB4524244. После перезагрузки в безопасном режиме оказалось, что файлы обновления вызвали сбой в работе службы Secure Boot. В большинстве случаев "пострадавшими" оказались пользователи PC с процессорами AMD Ryzen.

Реакция Microsoft

Microsoft еще не подтвердила наличие проблемы, и сроки выхода соответствующих программных исправлений для Windows пока неизвестны.

Как исправить проблему

Единственный эффективный метод "починки" своего устройства при возникновении указанных программных неполадок – удаление пакетов обновления KB4532693 и KB452424 вручную. Сделать это можно в меню настроек на странице "Обновление и безопасность", выбрав пункт "Показать историю обновлений".

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