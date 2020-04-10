Одесский учитель получил серебряную кнопку YouTube за онлайн-уроки физики

Физика может быть действительно увлекательной наукой, если о ней правильно и интересно рассказывать. Это доказал одесский учитель Павел Виктор, который благодаря своим онлайн-урокам по физике получил серебряную кнопку YouTube.

Павел Виктор работает преподавателем Ришельевского лицея в Одессе. Он является заслуженным учителем Украины, а также победителем всеукраинского конкурса "Учитель года – 2009".

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Кроме того, он является автором популярного YouTube-канала с уроками физики. Интересно, что он не планировал становиться блогером, сначала он записывал уроки для учеников, которые заболели.

Однако, уроки были очень интересными, поэтому их начали смотреть далеко за пределами Ришельевского лицея.

Как получить серебряную кнопку YouTube

Такие кнопки выдают как вознаграждение для авторов каналов с большим количеством подписчиков.

Серебряную вручают в том случае, когда количество подписчиков достиглоа 100 000. Правда эта кнопка не буквально изготовлена из серебра – ее делают из медно-никелированного сплава и обрабатывают. металлической рамкой.

Павел Виктор: видеоурок по физике

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