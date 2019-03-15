Один из авторов игры PUBG уходит из команды разработчиков

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Брендан Грин
Брендан Грин / Getty Images

Брендан Грин, более известный под ником PlayerUnknown, заявил о своем намерении покинуть команду разработчиков знаменитой игры PUBG. Геймдизайнера нельзя назвать ни полноправным создателем "королевских битв", ни единоличным автором той самой Battlegrounds, однако он внес весомый вклад в индустрию.

Как сообщает Eurogamer, именно Брендан Грин способствовал расцвету Battle Royale.

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Как Брендан Грин попал в проект PUBG? Идея PlayerUnknown's Battlegrounds родилась фактически без участия самого Грина: к проекту он присоединился уже после того, как началась работа. Но свое место в коллективе геймдизайнер получил не просто так.

Путь на большую сцену ему проложила модификация DayZ: Battle Royale, которая принесла когда-то рядовому игроку популярность. Результат сотрудничества талантливого сочинителя и корейской студии Bluehole сегодня известен всем, а по стопам PUBG пошли десятки игр.

Почему Грин уходит из проекта? Последние пять лет прошли для Грина под знаком Battle Royale, однако всему приходит конец. PlayerUnknown сообщил, что больше не будет активно участвовать в разработке PUBG, хотя и продолжит следить за шутером в качестве консультанта креативного директора.

Основным же его постом станет новое подразделение PUBG Corp. под названием Special Projects, где придумывают новые технологии и инструменты. К чему приведут такие изменения, пока неясно, но от популяризатора "королевских битв" можно смело ожидать многого.

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Теги: Техно Новости Техно Игры
Источник: 24 Канал
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