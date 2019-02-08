Один из китайских производителей смартфонов на грани разорения: детали

Китайская компания Smartisan оказалась на грани разорения, несмотря на свои производительные и интересные смартфоны. Smartisan R1 после презентации регулярно показывал невероятные результаты в испытаниях AnTuTu, однако даже он не привлек пользователей.

Как сообщает Gizchina, Smartisan привлекла к себе внимание в 2018 году, когда представила первый в мире смартфон с 1 ТБ флэш-памяти.

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Что известно о первом в мире смартфоне с 1 ТБ встроенной памяти? Им стал Smartisan R1, построенный на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845, а его самую дорогую модификацию (со встроенным накопителем UFS 2.1 на 1 ТБ и 8 ГБ оперативной памяти) оценили почти в 1400 долларов (около 37800 гривен).

Модель представили в мае, то есть почти за целый год до премьеры Samsung Galaxy S10 +, которому также приписывают версию с такой вместимостью флеш-модуля.

Обзор Smartisan R1 – смотрите видео

В чем проблемы компании? Однако ни этот, ни другие смартфоны Smartisan не снискали популярности у потребителей. В итоге, за четыре года компания смогла реализовать лишь 3 миллиона устройств, а ее сотрудники до сих пор не получили зарплату за декабрь. Активы заморожены по требованию поставщиков, с которыми Smartisan также не рассчиталась.

Кроме того, есть сведения, что некоторые ее права на интеллектуальную собственность и работники уже перешли к ByteDance – владельцам социальной сети TikTok.

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