Один из режимов в игре NBA 2K20 перестал работать из-за коронавируса

Коронавирус уже стал причиной отмены большинства массовых мероприятий, в том числе и игровых. Теперь же он добрался и до цифрового мира – в симуляторе NBA 2K20 перестали работать алгоритмы создания карьеры в режиме MyLeague.

Как так произошло

Важно Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий

Из-за приостановки сезона НБА система не может сформировать актуальное расписание матчей и статистические данные команд.

Обычно функция Start Today в режиме MyLeague позволяет начать игру с учетом текущих результатов участников реальной баскетбольной лиги, а NBA 2K20 моделирует соответствующее расписание и турнирную таблицу по актуальным сведениям.

Однако теперь система выдает ошибку. Редакторы Kotaku предположили, что игре не хватает статистических данных, поскольку сейчас у лиги нет расписания и результатов матчей за прошедшие 24 часа. 2K Games не прокомментировала ситуацию.

Что известно о приостановлении сезона

В четверг, 12 марта, Национальная баскетбольная ассоциация сообщила о приостановлении сезона на неопределенный срок. Ранее у двух игроков "Юты Джаз" обнаружили коронавирус, что и стало причиной переноса матчей.

Что важно знать о коронавирусе Covid-19

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 15 113 человек, а умерло от нее 1 016 больных. На территории Украины уже зафиксировали 3 случая заражения опасным вирусом, также в Минздраве сообщили о первой смерти от вируса. Кроме того Арсен Аваков сообщил, что на территории оккупированной Горловки подтвердили 12 случаев заражения Covid-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика: 24 Канал

Covid-19 стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 5 074 человек, в общем заболели 137 456 человек (данные по состоянию на день 14 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 69 643 человека выздоровели от коронавируса.

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