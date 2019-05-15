Одна из звезд Млечного Пути может быть из другой галактики

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Одна из звезд Млечного Пути может быть из другой галактики
Одна из звезд Млечного Пути может быть из другой галактики / allforchildren.com.ua

Одна из звезд Большого ковша, который входит в созвездие Большой медведицы, может происходить из другой галактики. К такому выводу пришли астрономы. Они говорят о звезде J1124+4535, которую открыли в 2015 году.

Как пишет Live science, эта звезда могла родиться в карликовой галактике, а потом попала в наш Млечный Путь.

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Как это случилось. Исследователи предполагают, что карликовая галактика могла столкнуться с Млечным Путем. После того, как материнская галактика была разрушена, одна из ее звезд попала в нашу галактику.

via GIPHY

Ученые провели спектральный анализ и выяснили, что в нем содержится мало металлов, например, магния, но высокое для Млечного Пути содержание европия. Именно эти элементы характерны для карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути.

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Теги: Новости Техно Техно Космос
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