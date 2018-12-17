Одна звезда "поглотила" другую: телескоп Hubble зафиксировал невероятное явление

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Телескоп Hubble
Телескоп Hubble / Ars Technica

Ученые обнаружили в двойной звездной системе R Aquarii белого карлика, который "поглотил" своего соседа – красного пульсара. Отметим, звезды расположены на расстоянии 650 световых лет от Земли, а на месте их столкновения образовалась суперновая. Этот процесс удалось снять космическому телескопу Hubble.

Об этом сообщает Phys.org.

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Обычно в двойных системах звезды практически всю свою "жизнь" вращаются вокруг общего центра тяжести. Однако на этот раз красный пульсар, светимость которого в 1000 раз превышает светимость Солнца, создал вокруг себя газовое облако, с которым и взаимодействовал белый карлик.


Белый карлик поглотил красный пульсар

Белый карлик поглотил красныйпульсар. Сосед пульсара – белый карлик – меньшая по размерам, более плотная и более горячая звезда, с помощью силы притяжения, поглощала газовое облако красного гиганта, а затем выбрасывало в космическое пространство собственные джеты.

Отметим, на месте столкновения двух звезд произошел термоядерный взрыв, в результате которого родилась суперновая.

Знімки Hubble, які демонструють утворення супернової
Снимки Hubble, которые демонстрируют образование сверхновой

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Теги: Техно Космос Hubble
Источник: Техно
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