Одну из ключевых функций смартфона OnePlus 8 показали на видео
В январе 2020 года бренд OnePlus анонсировал использование технологии MEMC, которая позволяет увеличивать плавность изображения во время воспроизведения на дисплее смартфона. Недавно в сети появилось видео с демонстрацией работы новой функции на смартфонах OnePlus 8.
Что известно о новой функции
Интересно Характеристики смартфона OnePlus 8 подтвердил гендиректор компании
Аналогичный метод сглаживания картинки в динамичных сценах применяется в современных телевизорах – он "дорисовывает" промежуточные кадры к видеоряду, делая изображение более плавным.
Ожидается, что технология будет использоваться в сочетании с 120-герцовыми дисплеями новых смартфонов OnePlus.
Как работает технология MEMC на смартфонах OnePlus 8 – смотрите видео
По словам главы компании Пита Лау, MEMC позволит "умножать" кадры практически любого видео. В частности, на старте продаж ее поддержку получат не менее 12 популярных веб-приложений, включая YouTube и Netflix.
По слухам, указанная функция будет поддерживаться не только смартфоном OnePlus 8 Pro, но и базовой моделью аппарата.
Дата анонса смартфонов
Заметим, анонс обновленной линейки смартфонов OnePlus состоится 14 апреля.
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