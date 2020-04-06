Одну из ключевых функций смартфона OnePlus 8 показали на видео

В январе 2020 года бренд OnePlus анонсировал использование технологии MEMC, которая позволяет увеличивать плавность изображения во время воспроизведения на дисплее смартфона. Недавно в сети появилось видео с демонстрацией работы новой функции на смартфонах OnePlus 8.

Что известно о новой функции

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Аналогичный метод сглаживания картинки в динамичных сценах применяется в современных телевизорах – он "дорисовывает" промежуточные кадры к видеоряду, делая изображение более плавным.

Ожидается, что технология будет использоваться в сочетании с 120-герцовыми дисплеями новых смартфонов OnePlus.

Как работает технология MEMC на смартфонах OnePlus 8 – смотрите видео

По словам главы компании Пита Лау, MEMC позволит "умножать" кадры практически любого видео. В частности, на старте продаж ее поддержку получат не менее 12 популярных веб-приложений, включая YouTube и Netflix.

По слухам, указанная функция будет поддерживаться не только смартфоном OnePlus 8 Pro, но и базовой моделью аппарата.

Дата анонса смартфонов

Заметим, анонс обновленной линейки смартфонов OnePlus состоится 14 апреля.

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