Официальные фото подтвердили дизайн смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30

21 Читати новину українською
Официальные фото подтвердили дизайн смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30
Официальные фото подтвердили дизайн смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30 / DigitalTrends

В сети появились пресс-фото смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30, которые опубликовал ресурс WinFuture. Новые рендеры подтвердили дизайн новинок, о котором появлялось немало информации от инсайдеров.

Дизайн передней панели. Как сообщает The Verge, у Huawei P30 и Huawei P30 Pro в верхней части экрана вместо широкой выемки для фронтальной камеры, которая была у прошлогодних моделей компании, есть каплевидный вырез. В нижней части фронтальной панели рамка почти незаметна.

Читайте также: Смартфон Huawei P30 засветился на "живых" фото

В связи с этим у смартфонов практически нет места под дисплеем для дактилоскопического сканера, поэтому, скорее всего, он будет встроен в экран. Однако на данный момент не ясно, является он оптическим или ультразвуковым.

Huawei P30 та Huawei P30 Pro
Официальные рендеры смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30

В качестве дополнительной опции по сравнению с младшей моделью у Huawei P30 Pro есть OLED-дисплей с изогнутыми краями, что придает ему более изысканный вид.

Дизайн задней панели. Что касается тыльной части корпуса, дизайн Huawei и P30 P30 Pro в значительной степени основан на конструкции прошлогоднего дуэта Huawei P20 с вертикальным расположением камер в верхнем левом углу. Вместе с тем есть некоторые различия.

Huawei P30
Huawei P30 получит тройной модуль камеры

Рендеры подтвердили три варианта цвета у смартфонов – градиентный синий, более темный аквамариновый и серовато-черный.

Камеры. Ранее сообщалось, что Huawei P30 Pro получит массив из четырех модулей Leica Quad Camera. Смартфон действительно имеет четыре сенсора. Как утверждает WinFuture, один из них оснащен десятикратным оптическим зумом, еще один может быть датчиком ToF, который используется для измерения глубины резкости.

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro оборудуют четырьмя основными камерами

У младшей модели Huawei P30, похоже, будет всего три камеры на тыльной панели и отсутствует датчик ToF.

Дата анонса. Отметим, презентацию Huawei P30 и Huawei P30 Pro запланировали на 26 марта. Мероприятие проведут в романтическом Париже.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Ученые поняли причины загадочной болезни Стивена Хокинга
сегодня
616
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Huawei
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
27 февраля 19:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
99
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
26 февраля 21:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
182
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
486
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4471
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
746
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук