Официальные фото подтвердили дизайн смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30

В сети появились пресс-фото смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30, которые опубликовал ресурс WinFuture. Новые рендеры подтвердили дизайн новинок, о котором появлялось немало информации от инсайдеров.

Дизайн передней панели. Как сообщает The Verge, у Huawei P30 и Huawei P30 Pro в верхней части экрана вместо широкой выемки для фронтальной камеры, которая была у прошлогодних моделей компании, есть каплевидный вырез. В нижней части фронтальной панели рамка почти незаметна.

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В связи с этим у смартфонов практически нет места под дисплеем для дактилоскопического сканера, поэтому, скорее всего, он будет встроен в экран. Однако на данный момент не ясно, является он оптическим или ультразвуковым.



Официальные рендеры смартфонов Huawei P30 и Huawei Pro P30

В качестве дополнительной опции по сравнению с младшей моделью у Huawei P30 Pro есть OLED-дисплей с изогнутыми краями, что придает ему более изысканный вид.

Дизайн задней панели. Что касается тыльной части корпуса, дизайн Huawei и P30 P30 Pro в значительной степени основан на конструкции прошлогоднего дуэта Huawei P20 с вертикальным расположением камер в верхнем левом углу. Вместе с тем есть некоторые различия.



Huawei P30 получит тройной модуль камеры

Рендеры подтвердили три варианта цвета у смартфонов – градиентный синий, более темный аквамариновый и серовато-черный.

Камеры. Ранее сообщалось, что Huawei P30 Pro получит массив из четырех модулей Leica Quad Camera. Смартфон действительно имеет четыре сенсора. Как утверждает WinFuture, один из них оснащен десятикратным оптическим зумом, еще один может быть датчиком ToF, который используется для измерения глубины резкости.



Huawei P30 Pro оборудуют четырьмя основными камерами

У младшей модели Huawei P30, похоже, будет всего три камеры на тыльной панели и отсутствует датчик ToF.

Дата анонса. Отметим, презентацию Huawei P30 и Huawei P30 Pro запланировали на 26 марта. Мероприятие проведут в романтическом Париже.

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