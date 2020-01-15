Официальный рендер Huawei P40 раскрыл интересные детали флагмана

Сайт 91mobiles эксклюзивно опубликовал официальные рендеры смартфона Huawei P40, которые получил от отраслевых источников. Поэтому раскрылись интересные детали, относительно дизайна и камеры нового флагмана от Huawei.

Особенности Huawei P40

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С фронтальной стороны производитель установит "плоский" дисплей с отверстием для двух датчиков изображения в левом верхнем углу. Позади – прямоугольный блок для тройной камеры. Сенсоры расположатся вертикально в ряд, справа от них расположены светодиодная вспышка и отметка Leica.



Официальные рендеры Huawei P40

Технические характеристики

О них, как и раньше, ничего неизвестно. Известно лишь, что смартфон получит флагманский чипсет Kirin 990 5G. Также ожидается дисплей с диагональю 6,1-6,2 дюйма и EMUI 10 на базе Android 10 без сервисов Google из-за наложенных Соединенными Штатами санкций.

Когда появится флагман

Ранее представители Huawei объявили, что новая серия флагманских смартфонов будет представлена в марте в Париже.

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