24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Официальный рендер Huawei P40 раскрыл интересные детали флагмана

22 Читати новину українською
Huawei P40 показали на официальных рендерах / Иллюстративное фото

Сайт 91mobiles эксклюзивно опубликовал официальные рендеры смартфона Huawei P40, которые получил от отраслевых источников. Поэтому раскрылись интересные детали, относительно дизайна и камеры нового флагмана от Huawei.

Особенности Huawei P40

К теме: Лучшие флагманские смартфоны 2019 – подборка Техно 24

С фронтальной стороны производитель установит "плоский" дисплей с отверстием для двух датчиков изображения в левом верхнем углу. Позади – прямоугольный блок для тройной камеры. Сенсоры расположатся вертикально в ряд, справа от них расположены светодиодная вспышка и отметка Leica.


Официальные рендеры Huawei P40

Технические характеристики

О них, как и раньше, ничего неизвестно. Известно лишь, что смартфон получит флагманский чипсет Kirin 990 5G. Также ожидается дисплей с диагональю 6,1-6,2 дюйма и EMUI 10 на базе Android 10 без сервисов Google из-за наложенных Соединенными Штатами санкций.

Когда появится флагман

Ранее представители Huawei объявили, что новая серия флагманских смартфонов будет представлена в марте в Париже.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно

6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
сегодня
98789
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Huawei
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 108
14 января 19:35 Что такое LinkedIn: как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя
Ірина Полицька 73
14 января 09:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 4432
13 января 21:35 9 странных продуктов Xiaomi, о которых вы могли не знать
Назар Токар 232
10 января 21:02 Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
Назар Токар 600
Новости
Больше новостей
Залиште відгук