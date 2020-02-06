Официальный сайт Samsung раскрыл название и дизайн нового флагмана

Менее чем за неделю до презентации инсайдеры нашли информацию, подтверждающую дизайн и имя нового флагмана Samsung. Упоминание модели Galaxy S20 появилось на официальном сайте Samsung в Германии, где были представлены оригинальные аксессуары к анонсированному смартфону.

Лишь через несколько часов после публикации администрация сайта удалила фотографии, но инсайдерам все же удалось сделать несколько скриншотов.

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Что известно о новом флагмане Samsung

На официальных рендерах изображен Galaxy S20 в фирменном чехле серого цвета со светодиодной областью для отображения сообщений. Точно такие же варианты аксессуара раньше были доступны и для Galaxy S10.

Представленные изображения полностью подтверждают внешний вид основного модуля камеры, которые в течение нескольких месяцев появлялись во многих источниках.



Информацию быстро удалили, но инсайдеры успели сделать скриншоты

Новый флагман Samsung Galaxy S 20

Недавно авторитетный инсайдер Ice Universe показал фотографию тыльной стороны флагманской модели Galaxy S20 Ultra с 108-мегопиксельной основной камерой и специальным перископичным датчиком для многократного приближения. Если верить надписи на модуле камеры, она будет способна приближать объекты в 100 раз.



Фото флагмана Samsung S20 Ultra

Когда покажут новые флагманы Samsung

Презентация флагманской серии смартфонов компании состоится уже совсем скоро. Мероприятие, на котором покажут новые смартфоны состоится 11 февраля.

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