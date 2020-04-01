Офисная атмосфера не выходя из квартиры: создали генератор офисного шума

Если вы привыкли к офисной атмосфере, и спокойное настроение дома не дает вам сосредоточиться на работе – теперь это не проблема. Бельгийский программист Стефани Пижон решил помочь людям, которые придерживаются карантина, и создал генератор офисного шума.

На официальном сайте MyNoise можно создать свою программу офисного шума. Генератор состоит из десяти компонентов: шум комнаты, кондиционера, разговоры коллег, звук работающего ксерокса, принтера и сканера, офисный шум, звуки клавиатуры и мышки, шум написания письма, стук часов.

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В то время как некоторым людям трудно работать в шумной атмосфере, другим – совсем наоборот. Как только вы научились концентрироваться на работе в окружающем шуме, вам может показаться, что работать дома в тишине удивительно сложно. Я создал интерактивный генератор, который позволит создать идеальную рабочую атмосферу. Пользователи давно просили что-то подобное – кризис в мире сделал эту просьбу приоритетной. Берегите себя в эти сложные времена!

– написал автор сервиса в своем блоге.

В программе с помощью переключателя можно настроить громкость звука, чтобы создать желаемую атмосферу. Некоторые из тех, кто уже испытал генератор, говорят, что он действительно помогает справиться с необычной тишиной вокруг.



Офисную атмосферу можно настроить очень гибко и именно так, чтобы было похоже на родной офис

Сервис особенно актуален в том случае, если компания не перешла в режим самоизоляции, но многие работники предпочли удаленную работу.

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