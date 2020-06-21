Жители Земли 21 июня могли наблюдать кольцевое солнечное затмение. Явление, когда Луна заслоняет Солнце, называют "огненным кольцом".

Лучше всего уникальное явление видели на севере Индии

Такое солнечное затмение можно наблюдать, когда Луна находится как можно дальше от Земли. Спутник не полностью заслоняет Солнце и словно попадает в кольцо из пламени. Об этом информирует Space.com.

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В полной красоте природное явление могли увидеть в Центральной Африке и Азии. Максимально хорошо "огненное кольцо" увидели на севере Индии.

Частично затмение можно было наблюдать во многих странах мира – от юго-востока Европы до севера Австралии. В Украине – в 9:45 утра. Конечно, явлением можно было наслаждаться, если позволяла погода.

Смотрите видео солнечного затмения из многих локаций:

Обратите внимание! Следующий "сезон затмений" будет в ноябре и декабре. Лунное затмение можно будет наблюдать 30 ноября, а полное солнечное – 14 декабря. Однако его, к сожалению, увидят только в Чили и Аргентине.