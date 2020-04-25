Окна из нового материала обеспечат здание бесплатной энергией

Австралийские ученые приблизились к реализации давней инженерной мечты – создать окна, которые помимо основной функции будут еще и вырабатывать электроэнергию. Причем в объеме, который позволит крупным офисным зданиям быть полностью независимыми. Им удалось создать фотоэлементы достаточно высокой производительности, стабильности и прозрачности, чтобы заменить ими традиционные окна.

Полупрозрачные солнечные элементы разработали специалисты Университета Монаш и Национального научного агентства Австралии. По стабильности и производительности они не уступают солнечным панелям, которые устанавливают на крышах, сообщает New Atlas.

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Они состоят из перовскитов, которые могут эффективно конвертировать ультрафиолет и видимый свет в электричество, и органического полупроводника, заменяющий материал Spiro-OMeTAD.

Солнечная кровля имеет КПД от 15% до 20%. КПД полупрозрачных элементов – 17%, при этом они все еще способны пропускать более 10% света, так что они выполняют свою задачу. Давно была мечта иметь окна, генерирующие электричество, теперь это станет возможным,

– пояснил профессор Яцек Ясиняк.

По оценкам разработчиков, такие окна могли бы производить около 140 ватт на квадратный метр. А затраты на внедрение технологии в производство больших окон для многоэтажных зданий окажутся минимальными. Но даже в случае дополнительных расходов здание будет получать электричество бесплатно.

Как применят разработку

Объединившись с производителем окон, компанией Viridian Glass, команда ученых рассчитывает довести разработку до рынка. Правда, сколько придется подождать – пока не ясно, очевидно, что технологию нужно еще доработать, повысить пропускную способность новых солнечных элементов хотя бы до 30-40%.

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