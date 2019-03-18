Олимпийские игры в Токио будут обслуживать работы

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио. Обслуживать Олимпиаду будут специально разработанные роботизированные помощники. Они будут помогать зрителям с ограниченными возможностями.

Как пишет pingvin.pro, этих роботов создала компания Toyota.

Также работы будут помогать спортсменам и обслуживающему персоналу.

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Работы получили названия Delivery Support Robot и Human Support Robot. Первый робот будет работать с доставкой вещей и продуктов, а второй будет помогать людям находить их места и предоставлять необходимую информацию о мероприятии.

В общем, во время Олимпиады будут работать 16 роботов Human Support Robot.

На Олимпиаде будут работать 16 роботов

Есть ли у разработки будущее. Как пояснили в Toyota, они планируют наладить массовое производство этих роботов. Они могут появиться в продаже уже через несколько лет.

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