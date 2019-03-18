Олимпийские игры в Токио будут обслуживать работы
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио. Обслуживать Олимпиаду будут специально разработанные роботизированные помощники. Они будут помогать зрителям с ограниченными возможностями.
Как пишет pingvin.pro, этих роботов создала компания Toyota.
Также работы будут помогать спортсменам и обслуживающему персоналу.
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Работы получили названия Delivery Support Robot и Human Support Robot. Первый робот будет работать с доставкой вещей и продуктов, а второй будет помогать людям находить их места и предоставлять необходимую информацию о мероприятии.
В общем, во время Олимпиады будут работать 16 роботов Human Support Robot.
На Олимпиаде будут работать 16 роботов
Есть ли у разработки будущее. Как пояснили в Toyota, они планируют наладить массовое производство этих роботов. Они могут появиться в продаже уже через несколько лет.
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