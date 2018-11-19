One Netbook представила компактный ноутбук-трансформер – One Mix 2

Компания One Netbook уже объявила о старте продаж миниатюрного ноутбука One Mix 2. Несмотря на скромные размеры, новинка получила современный процессор Intel, сенсорный дисплей и полноценную физическую клавиатуру.

Об этом сообщает 4PDA.

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One Mix 2 получил двухъядерный процессор Intel Core M3-7Y30 с тактовой частотой 1,1 ГГц (2,6 ГГц с технологией Turbo Boost) со встроенным графическим ускорителем Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти равен 8 ГБ, емкость внутреннего SSD- накопителя – 256 ГБ. В максимальной конфигурации нетбук комплектуется процессором Intel Core M3-8100Y, 16 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 512 ГБ.

One Netbook One Mix 2 получил поддержку стилуса

Для отображения информации используется сенсорный 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 точек. Специальная конструкция шарнира позволяет развернуть экран на 360 градусов и пользоваться аппаратом в режиме планшета. Интересно, что в интернет-магазинах гаджет получил приставку Yoga в названии, недостающую на официальном сайте.

One Netbook One Mix 2 поддерживает функцию рукописного ввода

Корпус ноутбука оборудован разъемами micro HDMI, USB 3.0, USB Type-C, слотом для карт памяти microSD и гнездом для наушников диаметром 3,5 мм. Дополнительно лэптоп оснащен сканером отпечатков пальцев, расположенным на клавиатуре.

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Устройство весит чуть более 500 граммов и комплектуется специальным стилусом с поддержкой рукописного ввода, который распознает 2048 степеней нажатия. Время автономной работы One Mix 2 составляет до 8 часов в режиме просмотра видео, полная зарядка аккумулятора занимает около 5 часов.

One Netbook One Mix 2 имеет очень компактные размеры

One Mix 2 в указанной конфигурации уже поступил в продажу по цене 629,99 долларов (около 17500 гривен).

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