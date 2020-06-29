До презентации новых телевизоров от китайского бренда OnePlus осталось несколько дней. В сеть просочились ключевые характеристики OnePlus TV 2020.

Как пишет 91mobiles.com эти 3 модели будут среднего ценового диапазона с различными диагоналями экранов. Однако, точной стоимости пока нет.

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Что известно

Как рассказал популярный инсайдер Мукул Шарма, две младшие модели получат диагонали 32 и 43 дюймов. Они будут иметь разрешение HD и Full HD соответственно.

OnePlus TV 2020 увидим 2 июля / 91mobiles.com

При этом самая продвинутая модель будет 55-дюймовой и будет оснащена 4K-матрицей. Также эта модель будет поддерживать технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Это устройство будет работать на базе 4-ядерного процессора MediaTek, функции MEMC и вспомогательном чипе Gamma Color Magic для повышения плавности картинки и качества изображения.

При этом модели 32 и 43 дюймов оснастят только технологией Dolby Audio и экранами с охватом 93% цветовой гаммы NTSC.

Релиз линейки OnePlus TV (2020) состоится 2 июля. Тогда и узнаем больше подробностей.