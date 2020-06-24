Китайский производитель OnePlus получил прозвище "убийца флагманов". Он выпускал только топовые смартфоны с доступным ценником. Сейчас официально известно, что компания выпустит смартфон с более скромными характеристиками.

Как сказано на официальном форуме OnePlus, речь идет не об одном устройстве, а о целой линейке смартфонов.

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Детали

Смартфоны новой бюджетной линейки сначала поступят в продажу в Европе и Индии, затем в США. Как сообщили в компании, уже сформирована команда, которая занимается разработкой новинки.

Группа сотрудников OnePlus со всего мира неустанно работает в течение последних нескольких месяцев, чтобы воплотить эту линейку продуктов в жизнь,

– добавили в OnePlus.

Эту команду возглавляет Пол Ю, который несколько лет занимался разработкой аппаратного обеспечения флагманов OnePlus.

Первой моделью линейки должен стать OnePlus Z (или OnePlus Nord) – официального названия пока нет. Он должен получить 4-модульную основную камеру, с главным датчиком на 48 Мп. Смартфон будет оснащен OLED-экраном с диагональю 6,4 дюйма и кадровой частотой 90 Гц.

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Устройство будет работать на базе процессора SoC Snapdragon 765G с поддержкой сети 5G (что редкость для недорогих смартфонов). Емкость аккумулятора составит 4000 мАч.

Что касается цены, то пока информации нет. Новинку должны презентовать в середине июля.