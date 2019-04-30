OnePlus 7 Pro: компания в необычной форме рассказала об особенностях смартфона

Несмотря на многочисленные утечки, до сих пор было немного информации по "железу" будущего флагмана OnePlus 7 Pro. Однако накануне презентации новинки компания решила приоткрыть завесу таинственности и рассказала об особенностях будущего "убийцы флагманов".

Как сообщает Gizchina, источником информации стало бумажное издание газеты The New York Times. На развороте одного из номеров вышла реклама будущей новинки.

Читайте также: Сколько будет стоить новый "убийца флагманов" – OnePlus 7 Pro

Главные особенности. Согласно опубликованному эскизу, OnePlus 7 Pro действительно получил тройную основную камеру и порт USB Type-C, как и сообщалось ранее. Схематическое изображение смартфона также подтвердило наличие в модели системы охлаждения на тепловых трубках и выдвижной селфи-камеры на верхнем торце корпуса.



Реклама OnePlus 7 Pro

На обратной стороне постера производитель разместил ряд слоганов, которые намекают на ключевые особенности аппарата – правда, в очень необычной форме.



Главные особенности OnePlus 7 Pro

Список содержит не функции аппарата, а перечисляет отсутствующие в нем недостатки. Надписи свидетельствуют, что владельцы OnePlus 7 Pro будут избавлены от:

Избыточных функций и украшений; Дисплейных рамок; Выреза на экране; Торможения приложений; Лишнего и ненужного софта; Цены в 2 000 долларов; Случайной музыки (о чем идет речь, производитель не уточняет).

Дата презентации. Отметим, презентация OnePlus 7 Pro и базового OnePlus 7 запланирована на 14 мая.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно