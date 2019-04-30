OnePlus 7 Pro: компания в необычной форме рассказала об особенностях смартфона

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OnePlus 7 Pro: особенности
OnePlus 7 Pro: особенности / Unlockar

Несмотря на многочисленные утечки, до сих пор было немного информации по "железу" будущего флагмана OnePlus 7 Pro. Однако накануне презентации новинки компания решила приоткрыть завесу таинственности и рассказала об особенностях будущего "убийцы флагманов".

Как сообщает Gizchina, источником информации стало бумажное издание газеты The New York Times. На развороте одного из номеров вышла реклама будущей новинки.

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Главные особенности. Согласно опубликованному эскизу, OnePlus 7 Pro действительно получил тройную основную камеру и порт USB Type-C, как и сообщалось ранее. Схематическое изображение смартфона также подтвердило наличие в модели системы охлаждения на тепловых трубках и выдвижной селфи-камеры на верхнем торце корпуса.

OnePlus 7 Pro
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На обратной стороне постера производитель разместил ряд слоганов, которые намекают на ключевые особенности аппарата – правда, в очень необычной форме.

OnePlus 7 Pro
Главные особенности OnePlus 7 Pro

Список содержит не функции аппарата, а перечисляет отсутствующие в нем недостатки. Надписи свидетельствуют, что владельцы OnePlus 7 Pro будут избавлены от:

  1. Избыточных функций и украшений;
  2. Дисплейных рамок;
  3. Выреза на экране;
  4. Торможения приложений;
  5. Лишнего и ненужного софта;
  6. Цены в 2 000 долларов;
  7. Случайной музыки (о чем идет речь, производитель не уточняет).

Дата презентации. Отметим, презентация OnePlus 7 Pro и базового OnePlus 7 запланирована на 14 мая.

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Теги: Новости Техно Техно OnePlus Смартфоны
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