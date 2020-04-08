OnePlus перезапустила конкурс мобильных головоломок со значительным призовым фондом

В 2018 году OnePlus и Google впервые запустили необычный совместный проект-головоломку Crackables с большой наградой для победителя. Теперь партнеры объявили о перезапуске виртуального соревнования, главным призом в котором вновь будет значительная сумма средств.

Что такое Crackables

Интересно Геймер прошел игру DOOM Eternal всего за полчаса: детали и видео

Выиграть Crackables может любой – для этого нужно лишь доступ к интернету и умение быстро решать загадки, передает XDA-Developers.

Как и в прошлый раз, проект Crackables 2.0 предложит участникам ряд цифровых головоломок. Игра будет состоять из четырех раундов – задача начнутся с легкого уровня сложности и становиться все более тяжелыми по мере продвижения игроков в финал.

Первые десять участников, которые решат все мобильные головоломки начальных этапов, перейдут в завершающую фазу, где будут соревноваться друг с другом на время.

Призовые

Победитель получит приз в размере 10 тысяч долларов для себя, и аналогичную сумму для пожертвования в одну из благотворительных организаций в помощь пострадавшим от пандемии COVID-19.

Как принять участие

Зарегистрироваться для участия в OnePlus Crackables 2.0 можно на официальном сайте мероприятия. Игра начнется 14 апреля и продлится до 30 апреля. Финальный турнир, онлайн-трансляция которого будет вестись организаторами, пройдет 7 мая 2020 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.