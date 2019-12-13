OnePlus подготовила "нечто особенное" для выставки CES 2020
Компания OnePlus анонсировала специальное мероприятие, которое пройдет в рамках международной выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.
Главная тема ивента не раскрывается, но основатель и главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау написал в своем тивитере, что компания "покажет что-то особенное". До этого бренд не принимал участия в выставке.
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Что может подготовить One Plus
СМИ предполагают, что OnePlus может как показать новое устройство, например, умные часы или беспроводные наушники, так и просто продемонстрировать свой текущий ассортимент участникам выставки или сделать небольшой анонс о сотрудничестве с Qualcomm и планах на использование Snapdragon 865.
Когда пройдет CES 2020
Ежегодная выставка Consumer Electronic Show в 2020 году пройдет с 7 по 10 января.
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