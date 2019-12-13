OnePlus подготовила "нечто особенное" для выставки CES 2020

15 Читати новину українською
OnePlus впервые собирается на CES 2020 / noticiasetecnologia

Компания OnePlus анонсировала специальное мероприятие, которое пройдет в рамках международной выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.

Главная тема ивента не раскрывается, но основатель и главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау написал в своем тивитере, что компания "покажет что-то особенное". До этого бренд не принимал участия в выставке.

Интересно: Непредставленный смартфон OnePlus 8 Pro засветился на живом фото

Что может подготовить One Plus

СМИ предполагают, что OnePlus может как показать новое устройство, например, умные часы или беспроводные наушники, так и просто продемонстрировать свой текущий ассортимент участникам выставки или сделать небольшой анонс о сотрудничестве с Qualcomm и планах на использование Snapdragon 865.

Когда пройдет CES 2020

Ежегодная выставка Consumer Electronic Show в 2020 году пройдет с 7 по 10 января.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно
сегодня
3172
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес OnePlus
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 декабря 18:08 Лучшие приложения для изучения английского с помощью смартфона в 2019 году
Назар Токар 110
12 декабря 10:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
Анастасія Можаровська 8392
11 декабря 19:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 135
11 декабря 17:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 379
11 декабря 09:03 Обзор Xiaomi Mi Watch: все секреты умных часов
Назар Токар 187
Новости
Больше новостей
Залиште відгук