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OnePlus представит мощную беспроводную зарядку: детали

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OnePlus Warp Charger: особенности мощной зарядки / Фото из свободных источников

Согласно инсайдерской информации, на апрельской презентации компания OnePlus планирует показать не только флагманские смартфоны линейки OnePlus 8, а и собственную беспроводную зарядку. В преддверии анонса в сети появились пресс-рендеры устройства, а также несколько снимков самих смартфонов.

Что известно о новинке

Интересно Смартфон OnePlus 8 Pro получит интересную основную камеру: детали

OnePlus Warp Charger позиционируется как аксессуар для флагманской модели OnePlus 8 Pro, поскольку именно с ней он максимально раскрывает потенциал, передает портал iGeekPhone.

Согласно инсайдерским данным, всего за полчаса Warp Charger заряжает гаджет на 50%. Полная зарядка занимает около 80 минут.

Изображение беспроводной зарядки OnePlus Warp Charger: фотогалерея

 

В связи со столь высокой мощностью разработчики оборудовали Warp Charger кулером, воздуховоды которого расположены на задней стенке корпуса. Сам же аксессуар оформлен в виде док-станции с характерным наклоном для установки смартфона.

Ожидается, что стоимость OnePlus Warp Charger составит около 70 евро (ориентировочно 2 000 гривен по курсу по состоянию на 8 апреля 2020 года).

Новые изображения OnePlus 8

Еще одной связанной со смартфонами OnePlus утечкой стала публикация серии пресс-рендеров. Похоже, гаджеты будут доступны в трех цветах: сиреневом, бирюзовом и черном.

Новые изображения смартфона OnePlus 8: фотогалерея

 

Согласно прошлым отчетам информаторов, OnePlus 8 Pro получит 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 ГЦ, аккумулятор емкостью 4 300 мач, 48-мегапиксельную основную камеру и флагманский процессор Snapdragon 865.

Дата презентации новинок

Последней новинкой компании на предстоящей презентации станут беспроводные наушники Bullets Wireless Z. Презентация устройств состоится 14 апреля.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно OnePlus Смартфоны
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