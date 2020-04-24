Онлайн-курсы Coursera: безработные украинцы получат бесплатный доступ

Международная образовательная онлайн-платформа Coursera объявила о запуске инициативы по противодействию безработице в мире. Организация хочет помочь правительствам предоставить безработным бесплатный доступ к 3800 онлайн-курсам.

В пресс-релизе Coursera говорится, что правительства смогут предоставлять безработным, многим из которых не хватает финансовых ресурсов, актуальное для работы онлайн-обучение.

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Детали программы

Федеральные и местные органы власти могут зарегистрироваться до 30 сентября 2020 года.

Ученики, зачисленные до этого времени, получат возможность до конца года завершить курсы.

Американские штаты Иллинойс, Аризона и Оклахома, а также правительства Колумбии, Коста-Рики, Греции , Малайзии, Панамы, Украины и Узбекистана будут первыми, кто сделает эту инициативу доступной.

Что известно о Coursera?

Проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ином и Дафною Коллер. В его рамках существует проект по публикации образовательных материалов в интернете в виде онлайн-курсов.



Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera. В Coursera зарегистрировано более 30 миллионов пользователей, более 2 тысяч курсов и 160 специализаций от 149 университетов.

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Безработица в Украине / Инфографика 24 канала