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Опасно близкие встречи: в Минобороны США рассказали о еще 8 случаях НЛО

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Новые случаи НЛО
Новые случаи НЛО / Скриншот

В Министерстве обороны США рассказали о еще 8 случаях неидентифицированных летающих объектов, с которыми встречались их военные пилоты. Все случаи произошли над Атлантическим океаном.

Как передает издание The New York Times, эти случаи записали в докладе об опасных ситуациях. Интересно, что отметки "секретно" эти документы не имели.

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Пилоты палубной авиации заявили о близких встречах с неустановленными летающими объектами, местами они были опасно близки,
– заявили в ведомстве.

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Речь идет о случаях в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года.

Один из таких случаев произошел в марте 2014 года. Тогда пилот военного самолета F/A-18E/F Super Hornet зафиксировал "неизвестный самолет небольшого размера". Он был размером с чемодан и имел серебристый цвет. Теоретически объект нес угрозу для самолетов ВМС.

Уже в апреле американский пилот увидел два неизвестных объекта, которые не смог идентифицировать. Они летели на большой скорости у побережья Вирджинии. Этот случай обеспокоил военных, потому что существовала вероятность столкновения в воздухе.

Военные зафиксировали НЛО: видео

Заявление Пентагона

Ранее в сети появилось несколько записей, на которых можно увидеть неопознанные летающие объекты, которые перехватили американские ВВС. Некоторое время американские военные никак не комментировали ролики. Однако, 27 апреля в Пентагоне официально признали эти видео настоящими.

На записях видно электрооптическую прицельную систему истребителя F/A-18 Super Hornet. На кадрах пилот поймал объект в прицел. Также там слышно, как пилот с удивлением обсуждал увиденное с коллегой.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости США Пентагон Новости Техно Космос Техно
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