Опасность вейпинга: Apple присоединилась к борьбе

3 Читати новину українською
Apple присоединилась к борьбе с вейпингом / akket.com

Американская корпорация Apple решила присоединиться к борьбе с вейпингом. Компания удалила из своего магазина приложений App Store 181 приложение, связанные с курением электронных сигарет.

Как пишет издание cnbc.com, таким образом корпорация решила приобщиться к борьбе с вейпингом, с которым в США возникла действительно угрожающая ситуация.

Интересно: Apple Watch спас человека после падения со скалы

Что именно запретили?

Эти программы – это набор приложений для магазинов, игр и сопутствующих приложений, которые дают возможность пользователям синхронизировать e-сигарету со смартфоном и управлять ею, например регулировать освещение и нагрев устройств.

Кстати, приложения, предусматривавшие продажу табака и картриджей для вейпинга в App Store всегда были запрещены.

Від вейпінгу померли 43 людини
От вейпинга умерли 43 человека

В чем опасность вейпинга?

Скандал вокруг курения вейпа в США разгорелся в августе этого года. Именно тогда была зафиксирована первая смерть, которую связывают с курением электронных сигарет.

По состоянию на 16 ноября, в США зафиксировали 2 172 случая заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Всего в США произошли 42 смертельных случая, связанных с вейпингом.

Также зафиксировали одну смерть в Бельгии и две в Великобритании, которые могут быть связаны с курением электронных сигарет.

Больше об опасности вейпинга читайте по ссылке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
сегодня
1819
Теги: Табак Здоровье Вейп и электронные сигареты Новости Техно Apple Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка и цена в Украине
сегодня 09:08 Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка и цена в Украине
Ірина Полицька 311
Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
17 ноября 21:06 Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
Катерина Моргоєва 1666
PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
17 ноября 13:06 PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
Ірина Полицька 738
Диджитализация Украины: ее преимущества и угрозы – прогноз эксперта по кибербезопасности
16 ноября 22:09 Диджитализация Украины: ее преимущества и угрозы – прогноз эксперта по кибербезопасности
Ірина Полицька 267
Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
15 ноября 22:04 Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 16257
Новости
Больше новостей
Залиште відгук