Опасность вейпинга: Apple присоединилась к борьбе
Американская корпорация Apple решила присоединиться к борьбе с вейпингом. Компания удалила из своего магазина приложений App Store 181 приложение, связанные с курением электронных сигарет.
Как пишет издание cnbc.com, таким образом корпорация решила приобщиться к борьбе с вейпингом, с которым в США возникла действительно угрожающая ситуация.
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Что именно запретили?
Эти программы – это набор приложений для магазинов, игр и сопутствующих приложений, которые дают возможность пользователям синхронизировать e-сигарету со смартфоном и управлять ею, например регулировать освещение и нагрев устройств.
Кстати, приложения, предусматривавшие продажу табака и картриджей для вейпинга в App Store всегда были запрещены.
От вейпинга умерли 43 человека
В чем опасность вейпинга?
Скандал вокруг курения вейпа в США разгорелся в августе этого года. Именно тогда была зафиксирована первая смерть, которую связывают с курением электронных сигарет.
По состоянию на 16 ноября, в США зафиксировали 2 172 случая заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Всего в США произошли 42 смертельных случая, связанных с вейпингом.
Также зафиксировали одну смерть в Бельгии и две в Великобритании, которые могут быть связаны с курением электронных сигарет.
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