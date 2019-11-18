Опасность вейпинга: Apple присоединилась к борьбе

Американская корпорация Apple решила присоединиться к борьбе с вейпингом. Компания удалила из своего магазина приложений App Store 181 приложение, связанные с курением электронных сигарет.

Как пишет издание cnbc.com, таким образом корпорация решила приобщиться к борьбе с вейпингом, с которым в США возникла действительно угрожающая ситуация.

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Что именно запретили?

Эти программы – это набор приложений для магазинов, игр и сопутствующих приложений, которые дают возможность пользователям синхронизировать e-сигарету со смартфоном и управлять ею, например регулировать освещение и нагрев устройств.

Кстати, приложения, предусматривавшие продажу табака и картриджей для вейпинга в App Store всегда были запрещены.



От вейпинга умерли 43 человека

В чем опасность вейпинга?

Скандал вокруг курения вейпа в США разгорелся в августе этого года. Именно тогда была зафиксирована первая смерть, которую связывают с курением электронных сигарет.

По состоянию на 16 ноября, в США зафиксировали 2 172 случая заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Всего в США произошли 42 смертельных случая, связанных с вейпингом.

Также зафиксировали одну смерть в Бельгии и две в Великобритании, которые могут быть связаны с курением электронных сигарет.

Больше об опасности вейпинга читайте по ссылке.

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