Несмотря на то, что эксперты по безопасности настоятельно рекомендуют Android-пользователям загружать приложения только с Google Play, регулярно появляются сообщения о наличии опасных программ в этом магазине.

Недавний отчет исследовательской фирмы Upstream не только раскрывает статистику заражений мобильных устройств, но и указывает на стремительный рост количества вредоносного ПО, сообщает gizchina.

Не пропустите Google "объявила войну" скрытым подпискам в Android-приложениях

Сколько зараженных приложений в Google Play

Согласно отчету, в первом квартале этого года количество вредоносных приложений для Android превысило 29 тысяч. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года эта цифра составляла около 14,5 тысячи. Таким образом, количество опасного ПО выросло вдвое. К то му же, эксперты утверждают, что сейчас 9 из 10 самых популярных вредоносных программ были обнаружены в Google Play. Это означает, что они прошли модерацию и проверку безопасности магазина. В конце 2019 года примерно 30% из 100 самых распространенных вредоносных приложений были доступны в Google Play.

Количество зараженных приложений в Google Play растет

Эксперты отмечают, что количество зараженных вирусами Android-устройств составляет 11,2 миллиона, что на 7% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Специалисты также заметили одну закономерность – множество вредоносных программ относятся к категории развлекательного контента, предоставляя возможность читать новости, слушать музыку и играть.

Интересно Google Play тестирует полезную функцию: вскоре она будет доступна для всех

Наиболее противоречивым приложением начала 2020 года эксперты Upstream назвали Snaptube, количество установок которого превысило 40 миллионов раз. Он уже был удален из Google Play, но по-прежнему есть в других магазинах приложений.