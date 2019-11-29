Опасный вирус выводит деньги из Android смартфонов

Мировые банки столкнулись с новым видом мошенничества – трояном, который способен автоматически переводить деньги через банковские приложения для Android. Новый вид вредоносных программ появился в 2019 году.

Впервые новый вид атаки был зафиксирован весной 2019 года, когда к функции автозаполнения был модифицирован новый мобильный Android-троян Gustuff, созданный в декабре 2018 года российским хакером. От этого вируса пострадали банки США, Польши, Австралии, Германии и Индии.

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Как работает вредоносная программа

Новые виды вредоносных программ получили функционал, который позволил им автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение, установленное на смартфоне, на счет злоумышленника.

Ранее вирусы для Android могли только демонстрировать на зараженном устройстве поддельные окна для ввода данных карты и перехватывать СМС-сообщение с кодом подтверждения транзакции.

Где зафиксировали работу трояна

Сильную активность именно нового типа вируса зафиксировали в России, где от него пострадали клиенты по меньшей мере двух банков. Эксперты отмечают, что функциональные возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам, которые воруюют данные учетных записей электронных банковских систем и пластиковых карт пользователей и отправляют злоумышленнику.

Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса "собственников".

Только в течение 2019 года с помощью троянов для Android хакеры в России смогли украсть 110 миллиардов рублей (41 017 263 гривен), отмечается в отчете российской Group-IB.

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