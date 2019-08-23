Opel представит первый в мире раллийный электрокар

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Opel представит первый в мире раллийный электрокар
Opel представит первый в мире раллийный электрокар / CNET

Производители автомобилей десятилетиями использовали автоспорт для тестирования новейших технологий. Компания Opel решила изменить такой подход и представила раллийный электрокар, который создали на базе потребительской модели.

Дата презентации. Как сообщает CNET, Opel Corsa в раллийной модификации, который готовят к выставке 2019 Frankfurt Motor Show в сентябре, пока не получил официального названия.

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Характеристики. Электрокар оснащен двигателем мощностью 136 лошадиных сил с крутящим моментом 258 ньютон-метров. Роль "бензобака" выполняет аккумулятор на 50 кВт/ч.

Для подготовки новинки к участию в гонках автомобиля облегчили кузов, смонтировали каркас безопасности и защиту дна. Добавились и такие важные для дисциплины элементы, как системы тушения огня и быстрого съема капота и багажника.


Гоночный Opel Corsa представят в сентябре

В гоночном электромобиле полностью отсутствует система автоматического управления. Изменилась и тормозная система, спроектированная с учетом возможностей рекуперативного торможения.

Производство и цена. Автопроизводитель намерен использовать 15 электромобилей для гонок ADAC Opel e-Rally Cup, а также продавать новую версию Corsa для других спортивных мероприятий.

Цена новинки для розничных покупателей составит около 55 тысяч долларов.

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Теги: Opel Электромобили Авто Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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