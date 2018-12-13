Opera выпустила "криптобраузер" для Andrpoid с поддержкой Web 3

Отличная новость для пользователей Android – компания Opera заявила о выпуске на этой операционной системе первого браузера с поддержкой Web 3 и встроенным криптокошельком, поэтому теперь Вы сможете осуществлять онлайн-транзакции и управлять персональной информацией с более высоким уровнем контроля.

В частности, Opera для Android поддерживает Ethereum, что позволяет обычным людям совершать транзакции, а разработчикам – создавать децентрализованные приложения (Dapps), передает официальный сайт компании.

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На Android появилась Opera с поддержкой Web 3 и встроенным криптокошельком Ethereum

Как отметил исполнительный вице-президент Opera Кристиан Колондра, такой шаг со стороны компании должен ускорить превращение криптовалюти по предмету спекуляций и инвестиций на платежный средство, применяться в повседневной жизни большинства.

Заметим, что Opera использует обозначение Web 3 как зонтичный термин для ряда новейших технологий на стыке криптовалюти, блокчейнау и распределенных систем – все это вместе существенно расширяет возможности современного интернета.

Правда, уже на протяжении длительного времени Web 3 сталкивается с многими препятствиями на пути к более широкому использованию, начиная от непонимания пользователями новой терминологии к трудностям в приобретении криптовалюти и сложных процедур ее внедрения.

Согласно результатам исследований, пользователи охотнее выбирают те новые технологии, если понятны и удобны для использования. Последний релиз Opera является именно таким инструментом.

Криптокошелек встроен непосредственно в сам браузер Opera

До сегодняшнего дня использование криптовалют и доступ к Web 3 требовали специальных приложений или расширений, что затрудняло именно желание попробовать эти технологии. Наш новый браузер устраняет этот барьер. Пользователи теперь могут с помощью Opera получать доступ к Dapps. Мы решили внедрить поддержку Ethereum, поскольку это крупнейшее сообщество разработчиков, создающих Dapps. Также Opera с крипто-кошельком поддерживает Ethereum Web3 API, что максимально упрощает работу с Dapps для пользователей. Мы верим, что все браузеры наконец интегрируют в том или ином виде кошельки, а это, со своей стороны, послужит стимулом для появления в интернете новых бизнес-моделей,

– говорит менеджер продукта Opera Crypto Чарльз Хэмел.

Чтобы осуществить транзакции Web 3 необходимо установить новую Opera и приобрести криптовалюту Ethereum. Как только она будет помещена в крипто-кошелек Opera, пользователи получат доступ к ряду Web 3-приложений в Dapp store, размещенном также непосредственно во встроенном кошельке.

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Добавим, что в ноябре в ноябре 2018 года Opera объявила о партнерстве с ведущей компанией в области стратегического блокчейн-консалтинга и финансовых услуг Ledger Capital, выдтак они совместно будут работать над изучением потенциала экосистемы блокчейну.

Что известно об Android-браузере от Opera с поддержкой Web 3 и встроенным криптокошельком Ethereum: смотрите видео

В 2019 году компания планирует также внедрить поддержку Web 3 и в свой десктопный браузер для Windows, Mac, Linux.

К слову, 30 апреля сервис Opera VPN для iOS і Android, который помогал обходить блокировки в сети Интернет, прекратил свою работу. Кроме того, его разработчики предложили пользователям перейти на другой, платный сервис SurfEasy.

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