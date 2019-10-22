Операционная система Huawei не заменит Android

Генеральный директор компании Huawei Рен Чженфей заявил, что операционная система собственной разработки корпорации – HongMeng OS – не станет заменой Android. Заметим, китайский вендор планировал полностью заменить операционку от Google из-за санкций, которые власти США ввели против компании.

Генеральный директор Huawei подчеркнул, что вендор и в дальнейшем будет ориентироваться на операционную систему от Google, передает Mash Viral.

Читайте также: Palm OS и с Mobile – рейтинг самых популярных операционных систем за последние 10 лет

У системы HongMeng нет никаких проблем со своими возможностями, но она не заменит Android. Мы будем продолжать поддерживать разработку Android,

– отметил Рен Чженфей.

Что известно о HongMeng OS?

После того, как 7 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования Huawei на территории страны, о прекращении сотрудничества с китайским вендором объявила компания Google. Заметим, поисковик остается единоличным поставщиком операционной системы Android, а именно на ней и работают устройства Huawei.



Это подтолкнуло китайского производителя к решительным шагам: он официально анонсировал ОС, над которой разработчики компании работают с 2012 года. По слухам, новую операционную систему компания Huawei представит уже этой осенью, вместе со смартфоном Huawei Mate 30. Как утверждают источники, HongMeng будет работать на 60% быстрее, чем Android.

Ранее Рен Чженфей подсчитал, что запрет от Google может принести его компании убытки в 20 – 30 миллиардов долларов в этом году. Однако в последнем интервью менеджер снизил ожидаемые показатели убытков в 10 миллиардов долларов.

Добавим, в июне 2019 года Рен Чженфей сказал, что Huawei и Google "всегда будут на одной линии интересов, и если мы не загрузим систему от Google, сама Google в будущем потеряет 700-800 миллионов пользователей".

Что известно о санкциях против Huawei? 7 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования Huawei на территории страны. Компанию заподозрили в шпионаже и сборе конфиденциальной информации с помощью того же оборудования. Позже Трамп ослабил санкции против китайского вендора, однако некоторые запреты остались в силе.

Подробнее о развитии скандала с Huawei вы можете прочитать в материале Техно 24.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно