Операционную систему iOS 13 представили официально: главные особенности

В рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2019 компания Apple представила новые операционные системы для своих устройств. Наиболее ожидаемым анонсом стала iOS 13, которая получила долгожданную темную тему и другие не менее полезные фишки.

Темная тема. Главным изменением iOS 13 стала темная тема. Все стандартные программы были обновлены и получили поддержку новой опции. Активировать черный интерфейс можно в Центре управления или настройках.

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Ввод текста. Еще одним долгожданным нововведением стала поддержка ввода текста свайпом в стандартной клавиатуре. Для этого достаточно водить пальцем от буквы к букве, не отрывая его от экрана.



iOS 13 представили официально

Оптимизация. В очередной раз Apple поработала над оптимизацией. Со сцены рассказали, что разблокирование через Face ID будет осуществляться на 30% быстрее, а запуск приложений теперь ускорен вдвое. Кроме того, размер программного обеспечения при скачивании с App Store уменьшили на 50%, а "вес" обновлений - на 60%.



iOS 13 получила долгожданную темную тему

Безопасность данных. С целью обеспечить максимальную конфиденциальность Apple добавила в iOS 13 расширенное управление геолокации. Так, приложениям можно единовременно дать доступ к местоположению, а если какая-то программа запрашивает эту информацию в фоне, то пользователь получит предупреждение.



Apple уделила много внимания приватности и безопасности данных

Также Apple реализовала возможность авторизации в приложениях, на сайтах и ​​в сервисах с помощью собственной платформы. Для этого достаточно подтвердить свою личность через Face ID, Touch ID или пароль. Благодаря этому разработчики программы или сервиса не будут получать доступ к персональным данным пользователя, как если бы он вошел через аккаунт Google, Facebook или другую социальную сеть.

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Если же при регистрации все же нужно указать электронную почту, Apple зашифрует ее для каждого приложения. Благодаря этому после выхода из аккаунта не будет приходить надоедливая реклама и спам.



В iOS 13 будет возможность случайным образом сгенерировать электронную почту для регистрации

Siri. С выходом iOS 13 голос для Siri будет моделироваться с помощью машинного обучения. Благодаря этому он будет более естественным. При использовании AirPods Siri сможет озвучивать входящие сообщения, позволяя сразу отвечать на них голосом.

Встроенные приложения. Вместе с системой Apple серьезно обновила много установленных приложений. К примеру, "Карты" стали выглядеть по-другому и получили аналог функции Street View, доступный в картах от Google. С его помощью можно будет перемещаться по улицам через панорамы. При этом процесс перехода между точками окажется максимально плавным. Также в этом режиме отображается информация о всех учреждениях и домах.



Apple изменила дизайн приложения "Карты"

В "Сообщения" добавили возможность указывать имя и фотографию при отправке человеку, которого у вас нет в контактах.

Для фанатов Memoji появилось огромное количество настроек для кастомизации внешнего вида своего виртуального аватара, аж до добавления ему AirPods. На основе Memoji можно создавать стикеры, которые будут доступны через стандартную клавиатуру во всех приложениях и на всех устройствах.



Новые стикеры в iOS 13

В приложение камеры добавили новые эффекты для режима портретного освещения и возможность регулирования их интенсивности. По заверениям Apple, можно добиться эффекта приближения и удаления источников света от модели.

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Стандартное приложение "Фото" получило полностью новый редактор фотографий с возможностью регулирования важных параметров. Кроме того, изменения вместе с различными фильтрами также есть и для видео. Кроме того, в галерее появился новый способ отображения фотографий и видео по дням, месяцам и годам с демонстрацией важнейших событий.



В iOS 13 появится немало возможностей для редактирования фото и видео

Дата выхода. Релиз iOS 13 и iPadOS ожидается осенью с выходом новых iPhone. iOS 13 получат владельцы всех iPhone начиная с iPhone 6S и iPhone SE, а также обладатели нового iPod touch седьмого поколения. iPadOS будет доступна для всех начиная с iPad Air 2 и iPad mini 4.

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