Оператор lifecell повысит тарифы для некоторых абонентов на 75 гривен

Оператор мобильной связи lifecell накануне нового года принялся повышать тарифы для ряда абонентов и переводить их на менее выгодные условия.

"Покращення" на себе ощутят больше половины пользователей: одних автоматически переведут на более высокие тарифы, другим – поднимут абонентскую плату на 25-75 гривен, передает "Интерфакс-Украина".

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В компании отмечают, что это первое существенное повышение тарифов компании за последние два года, и оно обусловлено экономическими факторами.

"В основном это будет рост на 25-30 гривен. И только в некоторых – от 40 до 75 гривен. Lifecell предлагает разные тарифы по цене и наполнению, которые учитывают профиль абонента. Хотим отметить, что в потребительской корзине расходы на мобильную связь продолжают оставаться очень низкими в сравнении с другими расходами, в частности, общественный транспорт, продукты питания, коммунальные платежи, бензин. В Украине все еще один из самых низких в мире уровень цен на мобильную связь. Но качество связи и мобильного интернета не очень уступает многим европейским столицам, а иногда даже и лучше. И точно значительно дешевле. И при этом инвестиции в развитие инфраструктуры стремительно росли в последние годы, начиная с появления 3G в стране и до запуска LTE ", – отметил оператор.

Изменения вступят в силу 12 декабря. Всем абонентам, на которых распространяется изменение тарифных планов или повышение абонентской платы, сообщат об этом в смс-сообщениях.

Отметим, что lifecell в январе-сентябре 2018 года увеличил чистый убыток на 76% – до 570,5 миллионов гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Вместе с тем, доход компании за девять месяцев вырос на 6,8% – до 3,852 миллиарда гривен.